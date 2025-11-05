Brussels Airport open na sluitingen om drones, schrapt vluchten

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De vluchten op Brussels Airport worden woensdagochtend weer hervat. De luchthaven sloot dinsdagavond twee keer omdat drones in de omgeving waren gesignaleerd. Wel zijn veertig vluchten geschrapt.

Volgens een woordvoerder van Brussels Airport gaat het om 24 aankomende en 16 vertrekkende vluchten. Nederlanders reizen ook veel van en naar de Belgische luchthaven.

Eerder werd bekend dat dinsdagavond vijfhonderd tot duizend passagiers waren gestrand op de luchthaven. Belgische media meldden dat aankomende vluchten uitweken naar Schiphol, Oostende, Eindhoven en Lille. Ook op de luchthaven van Luik werd het vliegverkeer stilgelegd vanwege drones.