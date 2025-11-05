ECONOMIE
Softwarebedrijf Bird wil chatdienstverlener CM.com overnemen

Economie
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 8:03
anp051125049 1
AMSTERDAM (ANP) - De leverancier van onder meer chat- en betalingsdiensten CM.com heeft een overnamebod ontvangen van het Amsterdamse softwarebedrijf Bird met een totale waarde van 165,8 miljoen euro in contanten. Dat bod ligt 20 procent hoger dan de slotkoers van CM.com op de aandelenbeurs in Amsterdam dinsdag.
Het bod op het in Breda gevestigde CM.com bedraagt 5,16 euro per aandeel. De slotkoers bedroeg dinsdag 4,30 euro. Bird zegt in een verklaring dat de twee bedrijven goed bij elkaar passen en dat daarom een combinatie strategisch zinvol is. Volgens Bird zijn de voordelen van een eventuele fusie kenbaar gemaakt aan CM.com en is er een uitnodiging gedaan om te praten over een overname.
Bird heeft al iets meer dan 5 procent van de aandelen CM.com. Topman Robert Vis van Bird spreekt in een toelichting van "twee Nederlandse leiders" op het gebied van innovatie die samen een "Europese kampioen" kunnen vormen bij het bieden van AI-klantendiensten.
