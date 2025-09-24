ECONOMIE
Brussels Airport schrapt hele week nog vluchten om cyberaanval

Economie
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 18:05
BRUSSEL (ANP) - Brussels Airport schrapt tot en met zondag dagelijks ongeveer 10 procent van de vluchten vanwege de cyberaanval die verstoringen veroorzaakte op enkele Europese luchthavens. Vanaf maandag wil de Belgische luchthaven een nieuw inchecksysteem versneld in gebruik nemen.
Door de aanval moeten passagiers op onder meer Brussels Airport sinds vorige week handmatig worden ingecheckt. Het schrappen van de vluchten moet de druk op personeel verlichten en luchtvaartmaatschappijen en afhandelaars meer duidelijkheid geven. Op London Heathrow en Berlin Brandenburg leidde de aanval ook tot incheckproblemen.
De aanval vond plaats bij Collins Aerospace, een leverancier van incheck- en boardingsystemen. Het bedrijf kan volgens Brussels Airport niet zeggen of hun getroffen systemen te herstellen zijn. Daarom besloot de luchthaven in overleg met Collins Aerospace het nieuwe systeem maandag al uit te rollen, in plaats van in november. Luchtvaartmaatschappijen worden er geleidelijk op aangesloten.
