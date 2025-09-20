ECONOMIE
Premier Schoof ziet volstrekt onacceptabel, schaamteloos geweld

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 18:33
anp200925066 1
DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof noemt het geweld in Den Haag "volstrekt onacceptabel". Een protest in de stad tegen immigratie liep uit op gewelddadigheden. Agenten werden aangevallen en ruiten van het partijkantoor van D66 werden ingegooid.
Schoof spreekt op X van "onthutsende en bizarre beelden van schaamteloos geweld in Den Haag". Hij veroordeelt het geweld en heeft "veel respect voor het optreden van de politie, ME en burgemeester Van Zanen. Alle vertrouwen dat politie en OM alles op alles zetten om de daders op te pakken en te vervolgen. Voor demonstraties is altijd ruimte, voor geweld nooit".
