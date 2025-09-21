Brussels Airport schrapt zondag 44 vluchten na cyberaanval

ZAVENTEM (ANP/BELGA) - Brussels Airport schrapt zondag 44 vertrekkende vluchten na een cyberaanval op zijn leverancier van incheck- en boardingsystemen. Om lange wachtrijen en lastminute-annuleringen te voorkomen, verwachtte de luchthaven eerder nog de helft van alle 257 vertrekkende vluchten te moeten schrappen.

Brussels Airport heeft wel extra personeel opgeroepen, onder meer omdat er nog altijd handmatig ingecheckt moet worden. Daardoor verwacht de luchthaven ook op zondag opnieuw lange wachtrijen en vertragingen. Het is vooralsnog niet bekend hoe lang de problemen zullen voortduren.

Het bedrijf dat getroffen is, is het Amerikaanse Collins Aerospace. Ook Londen Heathrow, Berlin Brandenburg, Dublin en Cork hebben last van de gevolgen van de cyberaanval. Nederlandse luchthavens zijn niet geraakt.