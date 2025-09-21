Chinese coronaklokkenluider krijgt nog eens vier jaar cel

SHANGHAI (ANP/RTR) - Een Chinese burgerjournalist die vier jaar cel kreeg nadat ze verslag deed van het begin van de corona-uitbraak is vrijdag veroordeeld tot nog eens vier jaar cel, bericht journalistenorganisatie Reporters Without Borders (RSF). Zhang Zhan (42) werd veroordeeld voor "ruzie zoeken en onrust stoken", dezelfde beschuldiging die in december 2020 leidde tot haar eerste straf.

Zhang deed indertijd verslag over de vroege verspreiding van het coronavirus in Wuhan, de stad van waaruit de pandemie begon. Ze plaatste onder meer video's van overvolle ziekenhuizen en lege straten. Haar verslagen schetsten een somberder beeld van de ziekte dan het verhaal dat de Chinese regering erover kwijt wilde.

Zhang werd in mei 2024 vrijgelaten, maar drie maanden later opnieuw gearresteerd en vastgezet in Shanghai. Haar voormalige advocaat Ren zei op X dat de nieuwe aanklachten waren gebaseerd op berichten die Zhang had geplaatst op buitenlandse websites.