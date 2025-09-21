Is er leven op TRAPPIST-1 e? Astronomen sluiten het niet uit

Astronomen hebben met de ruimtetelescoop James Webb de scherpste metingen ooit gedaan van TRAPPIST-1 e. Dat is een planeet die zomaar bewoonbaar zou kunnen zijn. Zit daar leven? Dat weten we nog niet, maar we zijn een stap dichter bij het antwoord.

TRAPPIST-1 e is een planeet op zo’n 40 lichtjaar van ons vandaan, in kosmische termen praktisch om de hoek. Hij is iets kleiner dan de aarde en krijgt ongeveer evenveel energie van zijn ster als wij van de zon. Belangrijker nog: hij ligt in de ‘bewoonbare zone’; dat is het magische gebied rond een ster waar het niet te warm en niet te koud is voor vloeibaar water.

Wat vertelt de atmosfeer ons?

Met ruimtetelescoop James Webb keken astronomen naar TRAPPIST-1 e toen hij voor zijn ster langs schoot. Dit heet een ‘transit’, en het licht van de ster dat door de atmosfeer van de planeet filtert, verraadt wat daar allemaal rondzweeft.

De grote ontdekking? TRAPPIST-1 e heeft waarschijnlijk geen dikke waterstofatmosfeer. Zo’n zware deken van waterstof zou de planeet ongeschikt maken voor leven zoals wij dat kennen. Dat dit nu is uitgesloten, is een flinke stap vooruit.

Heeft hij überhaupt een atmosfeer?

Dat er geen dikke waterstofatmosfeer is, zegt nog niet alles. We weten eigenlijk nog niet zeker of TRAPPIST-1 e überhaupt een atmosfeer heeft. De metingen passen bij twee scenario’s: óf de planeet is kaal, zonder luchtlaag, óf hij heeft een heel dunne atmosfeer, zoals Mars of Venus. Als er een atmosfeer is, zou die in theorie geschikt kunnen zijn voor leven, maar dat is nog niet bewezen. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er aan de hand is.