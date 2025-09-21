Brussels Airport wil ook maandag helft vluchten laten schrappen

ZAVENTEM (ANP) - Brussels Airport blijft op maandag nog hinder ondervinden van de cyberaanval op zijn leverancier van incheck- en boardingsystemen. De luchthaven heeft luchtvaartmaatschappijen gevraagd die dag de helft van hun vertrekkende vluchten te schrappen. Dit weekend vielen ook al tientallen vluchten uit.

De cyberaanval op het Amerikaanse bedrijf Collins Aerospace veroorzaakt sinds vrijdagavond storingen op verschillende Europese luchthavens. Brussels Airport lijkt het zwaarst getroffen. Omdat er nog geen nieuwe veilige versie van het check-insysteem is aangeleverd, vallen ook maandag nog vluchten uit, aldus de luchthaven.

Brussels Airport meldt verder dat op zaterdag 25 van de in totaal 234 vertrekkende vluchten werden geannuleerd. Op zondag ging het om 50 van de 257 vertrekkende vluchten. Uiteindelijk kon 85 procent van de geplande vluchten dit weekend wel doorgaan, stelt de luchthaven.

Selfcheck-in

Op Heathrow kon het overgrote deel van de vluchten gewoon doorgaan, meldt de Londense luchthaven. "Er wordt nog steeds gewerkt aan het oplossen en herstellen van de storing in een systeem van Collins Aerospace voor luchtvaartmaatschappijen", meldt Heathrow in de meest recente update op zondag.

Berlin Brandenburg waarschuwt reizigers op de website van de luchthaven voor langere wachttijden. Ook roept het vliegveld mensen op online in te checken of via de selfcheck-in.