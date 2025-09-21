ECONOMIE
Beste WK ooit voor atletiekploeg: vierde met zes medailles

Sport
door anp
zondag, 21 september 2025 om 16:12
anp210925103 1
TOKIO (ANP) - De Nederlandse atletiekploeg is met zes medailles op de vierde plaats geëindigd in het medailleklassement van de WK atletiek in Tokio. De equipe behaalde twee keer goud, twee keer zilver en twee keer brons. Het zijn de meeste medailles en het is de hoogste plaats ooit behaald.
De Verenigde Staten voeren de medaillespiegel aan met zestien gouden, vijf zilveren en vijf bronzen medailles. Kenia is tweede met zeven keer goud, twee keer zilver en twee keer brons. Canada staat boven Nederland met een medaille minder (vijf), maar wel met drie gouden plakken en verder een zilveren en een bronzen.
