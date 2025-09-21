'Koning Elvis' sprint met 'armen omhoog' naar WK-brons

TOKIO (ANP) - De sprinters van het Nederlandse estafetteteam op de 4x100 meter waren in de wolken met hun bronzen medaille op de WK atletiek in Tokio, met Elvis Afrifa als middelpunt van de vreugde. "Koning Elvis", zei teamgenoot Nsikak Ekpo in de catacomben van het Japan National Stadium.

Afrifa was de slotloper en hij moest de derde positie vasthouden, die Ekpo, Taymir Burnet en Xavi Mo-Ajok dankzij vloeiende wissels hadden bewerkstelligd. De 27-jarige Amsterdammer deed dat met verve, hij was de snelste van alle slotlopers. Zelfs sneller dan de Amerikaanse grootheid Noah Lyles, de viervoudig wereldkampioen op de 200 meter.

"Ik zag Lyles voor me, ik zag Andre De Grasse links van me en dacht alleen maar: gaan! Ik had mijn armen al omhoog toen ik over de finish kwam, want ik wist dat die derde plek veilig was. Ik kon me niet meer inhouden."

'Ready'

De sprinters liepen een Nederlands record van 37,81. Lyles wist voor de Verenigde Staten het goud binnen te halen en De Grasse bezorgde Canada het zilver.

De regen kwam tijdens de finale van de 4x100 meter met bakken uit de hemel, maar dat deerde de Nederlandse sprinters niet. "Het voelde alsof we thuis waren", zei Mo-Ajok. "We zeiden in de callroom al tegen elkaar: dit zijn we gewend en andere landen niet. We waren ready."

De snelle wissels waren doorslaggevend voor het behalen van het brons. "Daar trainen we op, maar we zien nog steeds ruimte voor verbetering", zei Ekpo. "We moeten allemaal individueel nog sneller worden en dat is iets waar we de komende jaren aan gaan werken. We willen niet alleen goed zijn op de estafette, maar ook zelf steeds beter worden op de 100 en 200 meter."