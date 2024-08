Budgetbelbedrijf Lebara in handen van Nederlandse investeerder

LONDEN (ANP) - Telecombedrijf Lebara komt in handen van de Nederlandse investeerder Waterland. De huidige eigenaren Triton Partners en Alchemy Partners verkopen de prijsvechter voor een onbekend bedrag. Sinds januari waren gesprekken gaande over de overname van de in Amsterdam gevestigde verkoper van simkaarten en telefoonabonnementen.

Waterland zegt Lebara te willen helpen harder te groeien. Het in 2001 opgerichte belbedrijf onderhoudt geen eigen telecomnetwerken en betaalt andere telecomconcerns voor het gebruik van hun infrastructuur. Met dat model is Lebara actief in vijf landen, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Het bedrijf heeft zo'n 4 miljoen klanten.

Mededingingsautoriteiten moeten de deal nog goedkeuren.