Zwemcoach Verhaeren terug bij KNZB

NIEUWEGEIN (ANP) - Jacco Verhaeren keert terug bij de Nederlandse zwembond KNZB. De 55-jarige voormalige coach van onder meer Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo wordt vanaf 1 september Performance Strateeg Topzwemmen, meldt de zwembond.

Verhaeren was eerder van 2006 tot 2014 technisch directeur van de KNZB. Daarna werd hij hoofdcoach van de Australische zwemmers. De Franse zwembond trok Verhaeren vervolgens in 2021 aan als directeur. In die functie kreeg hij de leiding over de Franse zwemploeg, die bij de voorbije Olympische Spelen in Parijs met Léon Marchand vier gouden medailles won. Ook behaalden de Fransen een keer zilver en twee keer brons.