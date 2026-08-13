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Bundesbank begint zoektocht naar nieuw hoofdkantoor in Frankfurt

Economie
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 11:17
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FRANKFURT (ANP) - De Bundesbank is begonnen met de zoektocht naar een nieuw hoofdkantoor in Frankfurt. De stap volgt op het besluit van de Duitse centrale bank eerder dit jaar om het historische hoofdkantoor in Bockenheim, een stadsdeel buiten het centrum van Frankfurt, op te geven.
De Bundesbank zoekt nu via een Europese aanbesteding een kant-en-klaar of volledig gerenoveerd pand met grond binnen de stadsgrens van Frankfurt. De centrale bank maakte in maart al bekend af te zien van de megarenovatie van het oude hoofdgebouw vanwege de hoge kosten. Ook wilde de Bundesbank een hoofdkwartier dichter bij het stadscentrum van Frankfurt, het financiële hart van Duitsland. De zoektocht wordt naar verwachting eind volgend jaar afgerond.
Het uit de jaren zeventig stammende oude hoofdgebouw van de Bundesbank, dat opviel door zijn brutalistische stijl met grote blokachtige structuren van ruw onafgewerkt gewapend beton en het bombastische voorkomen, wordt overgedragen aan de stad Frankfurt.
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