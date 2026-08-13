ETA voor Engeland kost €23 — waarom veel Nederlanders €200 kwijt zijn

Wie deze zomer naar Londen, Schotland of Wales gaat, heeft een digitale reisvergunning nodig. Die kost precies 20 pond. Maar wie de eerste link in Google aanklikt, kan een creditcardafschrijving van 200 euro of meer tegemoet zien — en soms helemaal geen geldige vergunning.

Twintig pond, niets meer

De Electronic Travel Authorisation , kortweg ETA, is sinds 2 april 2025 verplicht voor Nederlanders die korter dan zes maanden in het Verenigd Koninkrijk verblijven. Ook wie alleen overstapt en door de Britse paspoortcontrole gaat, heeft er een nodig.

Het tarief steeg op 8 april 2026 van 16 naar 20 pond, omgerekend ongeveer 23 euro. Bij de start in 2023 was het nog 10 pond. De vergunning geldt twee jaar of tot het paspoort verloopt, en er zijn precies twee officiële kanalen: de overheidspagina gov.uk/eta en de gratis app UK ETA van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Iedere reiziger heeft een eigen ETA nodig, baby's inbegrepen.

Betaalt u meer dan 20 pond, dan zit er een tussenpartij tussen u en de Britse overheid.

Waarom de nepsites bovenaan staan

Zoekmachines tonen bij "ETA aanvragen" een rij commerciële aanbieders die zich als officieel loket presenteren, met het Britse wapen en dezelfde kleuren. Wat ze verkopen, is het invullen van hetzelfde gratis formulier.

De prijs blijft vaak onzichtbaar tot het laatste betaalscherm, waar hij opduikt als "servicekosten" of "spoedbehandeling". Die spoedprocedure bestaat niet: de Britse overheid biedt hem niet aan. Eén tussenpartij rekende 99 pond, ruim 115 euro, met de overheidskosten inbegrepen. Bij Duitse consumentenwaakhonden kwamen bedragen boven 160 euro voorbij.

Nederlanders betaalden bijna een ton

De cijfers van de Fraudehelpdesk laten zien hoe hard dit groeit. In 2025 kwamen 533 meldingen binnen over visum - en ETA-oplichting, met een gemelde schade van bijna 92.000 euro. Het jaar ervoor waren dat acht meldingen en 8.000 euro.

Eén reiziger zag 247 euro op zijn creditcardafschrift staan, twee keer afgeschreven: bijna 500 euro voor twee documenten van 23 euro. Een ander kreeg voor twee reisvergunningen ruim 437 euro afgeschreven. En een Radar-melder ging uit van 17 euro en kreeg een rekening van 201 euro.

Het geld is niet het enige risico: paspoortscans en creditcardgegevens belanden bij partijen die u niet kent.

Zo houdt u het bij 23 euro

Typ gov.uk/eta zelf in de adresbalk of download de app UK ETA; klik nooit op de eerste advertentie.

Controleer of het adres eindigt op gov.uk, en niet op iets als uk-eta.com of gov-uk-eta.co.

Staat de totaalprijs niet meteen zwart-op-wit? Wegklikken.

Aanbiedingen voor spoed of "fast track" zijn per definitie geen officieel kanaal.

Stuur nooit een paspoortkopie of creditcardgegevens per e-mail.

Te veel betaald? Dit kunt u nog doen

Betwist de betaling zo snel mogelijk bij uw creditcardmaatschappij; bij ICS geldt een termijn van drie maanden na de transactiedatum. Bewaar screenshots, e-mails en betaalbewijzen. Zit de aanbieder in de EU, Noorwegen, IJsland of het Verenigd Koninkrijk, dan kan het Europees Consumenten Centrum bemiddelen. Zijn uw paspoortgegevens bij een dubieuze site achtergebleven, dan is een nieuw paspoort het veiligste — met als vervelend gevolg dat u opnieuw een ETA moet aanvragen, want die is aan het paspoort gekoppeld.

Kader — ETA in cijfers Officieel tarief: 20 pond (circa 23 euro), sinds 8 april 2026. Eerder: 16 pond vanaf 9 april 2025, 10 pond bij de start. Geldig: twee jaar of tot het paspoort verloopt. Verblijf: maximaal zes maanden per reis. Officiële kanalen: gov.uk/eta en de app UK ETA. Verplicht voor Nederlanders sinds 2 april 2025. Meldingen visum- en ETA-fraude in 2025: 533, schade bijna 92.000 euro.

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