ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël zegt optreden tegen Hezbollah niet te staken

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 17:26
anp080626154 1
JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël zal in Libanon blijven strijden tegen Hezbollah, zegt het land bij monde van minister van Defensie Israel Katz. Hij voegde eraan toe dat bij aanvallen van Hezbollah op het noorden van Israël zal worden teruggeslagen met een aanval op het zuiden van Beiroet, waar de militante groepering zich ophoudt.
Daarmee gaat Katz in tegen eerdere dreigementen van Iran, dat zwoer te zullen vergelden als Israël militair blijft optreden in het zuiden van Libanon. Eerder op maandag werd daar nog een auto aangevallen door Israël, volgens staatspersbureau NNA nabij een vestiging van het Rode Kruis. Iran zei "zwaardere en vernietigendere maatregelen" te zullen nemen als Israël niet inbindt.
Omgekeerd vuurde het door Iran gesteunde Hezbollah raketten af op Israëlische militairen in het zuiden van Libanon. Die projectielen werden door luchtafweer neergehaald, zo zagen verslaggevers van persbureau AFP.
loading

POPULAIR NIEUWS

poetin zegt dat alles volgens plan verloopt in oekraine1646488405

Poetin in het nauw: ontslaggolf raast door Rusland terwijl economie verder wegzakt

145776774 m

Zo kom je van die irritante vliegjes op je huisplanten af

anp080626090 1

Bijna 4000 wandelaars zeggen af voor Nijmeegse Vierdaagse

172192801_m

Deze twee gewoontes zijn irritant, maar volgens psycholoog Mark Travers zijn ze een bewijs van hoge intelligentie.

44639542 m

Hoge hakken helpen om mannen te vangen

152901719_m

"Wat de meeste stellen verkeerd doen"

Loading