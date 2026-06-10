Bureau: duizenden huizen minder om afwezige beleggers buitenland

UTRECHT (ANP) - Jaarlijks kunnen zo'n 4200 nieuwe huurwoningen in Nederland meer worden gebouwd als investeerders uit het buitenland daarin weer meer geld steken. Dat heeft adviesbureau Capital Value becijferd. Volgens de organisatie zijn maatregelen nodig om het aantal investeringen van buitenlandse partijen weer op te krikken.

Uit de analyse komt naar voren dat internationale beleggers tussen 2018 en 2022 gemiddeld in 4700 nieuwe huurwoningen per jaar investeerden, ruim een derde van alle nieuwe huurhuizen. Sinds 2023 is dat teruggelopen tot gemiddeld 500. "Door het wegblijven van internationaal kapitaal loopt Nederland jaarlijks dus 4200 nieuwe huurwoningen mis", concludeert Capital Value.

Het adviesbureau ziet wel "positieve signalen" dat internationale beleggers dit jaar weer terugkomen, hoewel dat nog niet te zien is in de cijfers.

Het kabinet wil tot 2030 100.000 woningen per jaar laten bouwen om het huizentekort tegen te gaan, maar dat aantal is tot nu toe steeds niet gehaald.