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Delftse startup produceert als eerste chips via Europese keten

Economie
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 11:54
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DRESDEN (ANP) - De Delftse startup Qualinx zegt als eerste bedrijf chips te produceren via een volledige Europese productieketen. Dat doet het bedrijf in de Duitse fabriek van het Amerikaanse GlobalFoundries. Het toont volgens de bedrijven aan dat chips voor bijvoorbeeld defensie en kritieke infrastructuur volledig binnen Europa kunnen worden ontworpen, geproduceerd en geleverd.
Het Delftse bedrijf maakt als eerste gebruik van de beveiligde Europese productieketen van GlobalFoundries in Dresden. Volgens Qualinx erkent het Amerikaanse bedrijf het belang van regionale technologische soevereiniteit. "Daarom heeft het bedrijf bewust geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat de vestiging in Dresden structureel in staat is Europese soevereiniteit te waarborgen, ongeacht de uiteindelijke eigendomsstructuur van het moederbedrijf", laat een woordvoerder weten.
Chipontwerper Qualinx maakt chips voor de lucht- en ruimtevaart, defensie en kritieke infrastructuur. De chips worden gebruikt voor positionering, navigatie en tijdsbepaling.
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