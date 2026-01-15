Formule 2-kampioen Fornaroli reserve bij Formule 1-team McLaren

WOKING (ANP) - Formule 1-team McLaren heeft de 21-jarige Italiaan Leonardo Fornaroli aangesteld als reservecoureur in 2026. Fornaroli veroverde vorig jaar de titel in de Formule 2. De Mexicaan Pato O'Ward, actief in de Amerikaanse Indycars, is de andere reserve bij het Britse team, dat vorig jaar de constructeurstitel won en met Lando Norris de wereldkampioen bij de coureurs leverde.

Fornaroli laat in een persbericht weten dat hij enthousiast is over de benoeming. "Het is een spannende volgende stap in mijn carrière en ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan het kampioensteam", aldus de jonge Italiaan.

McLaren maakte ook bekend welke rol Richard Verschoor krijgt in het opleidingsprogramma van het team. De coureur uit Benschop, die de afgelopen vijf jaar in de Formule 2 uitkwam, zal dit jaar de Europese races uit de Le Mans Series rijden. Dat zijn langeafstandsraces (endurance).