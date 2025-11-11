Driekwart websites past cookiebanner aan na waarschuwing

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de afgelopen maanden meer dan tweehonderd organisaties gewaarschuwd over hun cookiemelding. Ongeveer driekwart van de websites paste de cookiebanner aan na de waarschuwing van de AP. De autoriteit gaat nu strenger optreden tegen de organisaties die de regels niet naleven.

Sinds april van dit jaar controleert de AP of websites in Nederland bezoekers op de juiste manier om toestemming vragen voor het gebruik van cookies. Dat zijn stukjes software die een site op het apparaat van de bezoeker plaatst. De software houdt bij wat iemand digitaal doet. Zulke volgcookies zijn legaal, mits iemand toestemming geeft.

Dat moet op basis van duidelijke informatie in een cookiebanner. De AP kan organisaties die zich ondanks waarschuwingen niet aan de regels houden bijvoorbeeld een boete opleggen. Welke straf een websitebeheerder krijgt, hangt volgens een woordvoerder van de AP af van de omvang van de overtreding en de grootte van het bedrijf.