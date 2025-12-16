ECONOMIE
Magnum zet voorzitter Mittal van Ben & Jerry's af, meldt FT

Economie
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 8:22
LONDEN (ANP) - The Magnum Ice Cream Company heeft de voorzitter van de raad van bestuur van dochteronderneming Ben & Jerry's afgezet, meldt de Financial Times op basis van bronnen. De afgesplitste ijsdivisie van Unilever, die vorige week een beursnotering kreeg in Amsterdam, zou voorzitter Anuradha Mittal van Ben & Jerry's hebben laten weten dat ze per direct weg moet na een extern onderzoek.
Dat onderzoek, naar de liefdadigheidsinstelling van Ben & Jerry's, zou volgens de bronnen belangenconflicten aan het licht hebben gebracht. Die werden niet nader toegelicht.
De relatie tussen Unilever en het activistische ijsmerk Ben & Jerry's was altijd al moeizaam. Zo beschuldigde het ijsmerk Unilever ervan de topman te hebben ontslagen vanwege meningsverschillen over de sociale missie. Magnum erfde het langlopende conflict tussen Unilever en Ben & Jerry's over de bevoegdheid om de eigen koers van het merk te bepalen.
