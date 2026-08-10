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Bussenmaker Ebusco hard onderuit op Damrak na verlies order

Economie
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 9:15
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AMSTERDAM (ANP) - Ebusco ging maandag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. Het openbaarvervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse fabrikant voor de levering van 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd.
Het aandeel Ebusco werd ruim 16 procent lager gezet. De noodlijdende fabrikant had het leveringsschema voor de bussen al herhaaldelijk uitgesteld. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten de fabrikant eerder al in financiële problemen en in juni waarschuwde het bedrijf nog dat het niet uit de gevarenzone is.
De algehele stemming op de beurzen bleef voorzichtig door de afnemende hoop dat de Verenigde Staten en Iran binnenkort een akkoord zullen bereiken over de opening van de Straat van Hormuz. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 1113,03 punten, onder aanvoering van de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI.
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