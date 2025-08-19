Cabinepersoneel Air Canada opnieuw in staking om loongeschil

MONTREAL (ANP/RTR) - Cabinepersoneel van Air Canada legt dinsdag opnieuw het werk neer vanwege een loongeschil. Eerder had de Canadese vakbond voor overheidspersoneel CUPE zijn leden opgedragen niet te luisteren naar de instructies van de Canadese overheid om de staking te beëindigen. De luchtvaartmaatschappij en vakbond praten wel verder.

Het afgelopen weekend werd ook al gestaakt. Honderdduizenden passagiers zagen hun vluchten al geannuleerd worden. Ook vluchten tussen Schiphol en de Canadese steden Montreal en Toronto kwamen te vervallen.

De luchtvaartmaatschappij meldde eerder de beloningen voor cabinepersoneel over een periode van vier jaar met 38 procent te willen verhogen. Volgens de bond komt het bod van Air Canada echter slechts neer op een verhoging van ruim 17 procent over een periode van vier jaar.