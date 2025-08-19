ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Francis van Broekhuizen te zien in operaversie Kolja van Japin

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 8:13
anp190825065 1
UTRECHT (ANP) - Francis van Broekhuizen is volgend jaar te zien in een van de hoofdrollen in een operaversie van het boek Kolja van schrijver Arthur Japin. Dat heeft Stichting Sono, die het project ontwikkelt, dinsdag gemeld. De voorstelling is in september 2026 te zien in talloze steden in het land, zoals Breda, Utrecht, Den Haag en Apeldoorn. De première is 10 september 2026 in Theater DeLaMar in Amsterdam.
De roman Kolja gaat over een dove Russische jongen die onder de hoede wordt genomen door de broers Pjotr Iljitsj en Modest Tsjaikovski. Van Broekhuizen speelt de rol van de gouvernante die de jongen leert muziek te begrijpen, ondanks zijn beperking. Japin schrijft zelf het libretto, de componist is Bob Zimmerman.
De titelrol wordt gespeeld door de Groningse zanger Olivier Kemler. Verder vertolken Peter Bording, Huub Claessens en Aylin Sezer rollen. Ook is in de voorstelling een danser te zien die de emoties van het dove hoofdpersonage verbeeldt.
Stichting Sono biedt rond de voorstelling een educatief randprogramma aan over Japin en de twee grote thema's in het verhaal, homoseksualiteit en doof zijn. De regie is in handen van Jeroen Lopes Cardozo.
Vorig artikel

Cabinepersoneel Air Canada opnieuw in staking om loongeschil

Volgend artikel

China en India willen betere relatie nu VS voor onzekerheid zorgt

POPULAIR NIEUWS

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

ANP-530962663

Overal op aarde verdwijnt zoetwater in razend tempo. En dat komt niet eens door smeltend ijs

ANP-530481400

7 dingen die gelukkige mensen doen (en wat ze juist niet doen)

ANP-523147478

Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden

ANP-525785405

Veelgebruikt landbouwgif tast kinderbrein aan: 'Blijvende schade'