Japanse SoftBank investeert 2 miljard dollar in chipconcern Intel

Economie
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 8:03
anp190825058 1
SANTA CLARA (ANP/AFP/RTR) - De grote Japanse techinvesteerder SoftBank investeert 2 miljard dollar (omgerekend ruim 1,7 miljard euro) in de Amerikaanse chipfabrikant Intel. De beslissing van SoftBank volgt op recente mediaberichten dat de Amerikaanse overheid overweegt een belang te nemen van ongeveer 10 procent in Intel. De regering-Trump zou daarmee de plannen van Intel om de productie in eigen land op te voeren, willen ondersteunen.
De investering van SoftBank is een opsteker voor Intel, dat in een grote reorganisatie zit. De chipmaker was ooit dominant in de chipsector, maar loopt inmiddels achter op de concurrentie met de ontwikkeling van halfgeleiders voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.
"Deze strategische investering weerspiegelt onze overtuiging dat de productie en levering van geavanceerde halfgeleiders in de Verenigde Staten verder zullen groeien, waarbij Intel een belangrijke rol speelt", zei topman Masayoshi Son van SoftBank.
