Cabinepersoneel Air Canada stopt staking na voorlopig akkoord

MONTREAL (ANP) - Cabinemedewerkers van luchtvaartmaatschappij Air Canada gaan weer aan het werk na een staking die het hele weekend duurde. Vakbond CUPE meldt in een bericht op Facebook dat er een voorlopig akkoord is bereikt in een loongeschil met Air Canada. Door de staking zagen honderdduizenden passagiers hun vluchten geannuleerd worden. Ook vluchten tussen Schiphol en de Canadese steden Montreal en Toronto kwamen te vervallen.

Air Canada heeft aangekondigd de activiteiten weer geleidelijk te hervatten. De eerste vluchten staan gepland voor dinsdagavond (lokale tijd). De luchtvaartmaatschappij waarschuwt wel dat het mogelijk nog zeven tot tien dagen kan duren voordat ze weer volledig operationeel is. Dat komt bijvoorbeeld doordat vliegtuigen en bemanning niet op de juiste plaats zijn, waardoor vluchten alsnog geannuleerd kunnen worden.