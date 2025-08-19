ECONOMIE
Spanje krijgt steeds meer natuurbranden onder controle

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 12:20
MADRID/OURENSE (ANP/AFP) - Door dalende temperaturen en kans op regen in het noorden van Spanje lijken brandbestrijders de overhand te krijgen op de natuurbranden. Na een hittegolf van zestien dagen wordt koelte en regen verwacht.
Hitte, droogte en wind hebben in verscheidene delen van het land, maar vooral in het noordwesten, bosbranden aangewakkerd. Maar het tij keert volgens Spaanse media. In de regio Extremadura woedt nog maar een actieve natuurbrand.
De zwaarst getroffen regio's Galicië en Castilië en Leon blijven problematisch. In Galicië raakten bij het blussen vier brandweerlieden gewond. In het noordwesten zijn in 24 uur tijd nog eens 30.000 hectare afgebrand. Dat is ongeveer 10 procent van het totale in augustus afgebrande gebied.
De bosbranden hebben vier mensen het leven gekost en tientallen zijn gewond geraakt. Veel dorpen of wijken zijn uit voorzorg geëvacueerd en de duizenden bewoners kunnen nog steeds niet terug.
Israël bestudeert jongste voorstel voor bestand in Gaza

Cabinepersoneel Air Canada stopt staking na voorlopig akkoord

