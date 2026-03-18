Cabrio's verliezen terrein aan SUV's en elektrische auto's

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal cabrio's op de Nederlandse wegen neemt gestaag af, mede door de groeiende populariteit van SUV's en de opmars van elektrische auto's. Vorig jaar werden 954 auto's met een open dak verkocht, vergeleken met 1661 stuks vier jaar eerder. Dit is slechts 0,25 procent van de totale nieuwverkoop van personenauto's, blijkt uit cijfers van RDC, het databedrijf dat voertuigregistraties bijhoudt.

De cabrioverkoop in de eerste twee maanden van dit jaar lag zo'n 40 procent lager, met 187 verkochte exemplaren, vergeleken met vier jaar geleden. Autoconcern Ayvens, de grootste leasemaatschappij van Nederland, geeft aan dat cabrio's al langere tijd niet meer worden aangeboden in private lease, simpelweg omdat de vraag ernaar sterk is afgenomen. Dit komt ook door de elektrificatie van het wagenpark. Elektrische auto's zijn zwaarder, waardoor cabrio's voor fabrikanten minder aantrekkelijk of lastig te produceren zijn.

"De cijfers laten een duidelijke verschuiving zien in wat Nederlandse automobilisten willen. De cabrio heeft een trouwe aanhang, maar de instroom van nieuwe modellen droogt op. Als die trend doorzet, zal de cabrio de komende jaren verder uit het straatbeeld verdwijnen", zegt Mirjam van der Esch, manager bij RDC. "De cabrio lijkt steeds meer een nicheproduct te worden in een markt die kiest voor hoge, veelzijdige voertuigen."

RDC constateert ook dat de markt steeds meer wordt gedomineerd door SUV's, die inmiddels bijna 60 procent van alle nieuwverkopen uitmaken. Eind 2025 bestond het Nederlandse wagenpark uit nog geen 243.900 cabrio's, een daling van ruim 3 procent in drie jaar tijd. Vooral onder auto's jonger dan vijf jaar is de teruggang sterk zichtbaar. In die categorie daalde het aantal open auto's van bijna 18.130 in 2021 naar 9661 eind 2025, een halvering in slechts vier jaar. Door de afgenomen vraag in Nederland worden veel cabrio's geëxporteerd naar het buitenland, onder meer naar zonrijke landen als Frankrijk en Spanje.