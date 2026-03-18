VN: ongeveer 4,9 miljoen kinderen onder 5 jaar gestorven in 2024

Ongeveer 4,9 miljoen kinderen zijn in 2024 gestorven voordat ze hun vijfde verjaardag bereikten, volgens nieuwe schattingen van de Verenigde Naties. Dit duidt erop dat de vooruitgang bij het terugdringen van de kindersterfte dat jaar stagneerde. En dat terwijl de wereldwijde bezuinigingen op ontwikkelingshulp van 2025 nog geen rol speelden.

De meeste sterfgevallen waren te voorkomen met betere toegang tot gezondheidszorg en goedkope interventies voor problemen zoals complicaties door vroeggeboorte of ziekten zoals malaria, aldus UNICEF, de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie en de VN-bevolkingsdivisie, die het rapport hebben opgesteld.

De organisaties stellen dat conflicten, economische instabiliteit, klimaatverandering en zwakke gezondheidszorgsystemen allemaal bijdroegen aan de stagnerende vooruitgang. Bezuinigingen op ontwikkelingshulp zouden de vertraging kunnen verergeren, waarschuwen ze.