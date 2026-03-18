VN: ongeveer 4,9 miljoen kinderen onder 5 jaar gestorven in 2024

door Redactie
woensdag, 18 maart 2026 om 5:18
bijgewerkt om woensdag, 18 maart 2026 om 5:43
anp180326049 1
Ongeveer 4,9 miljoen kinderen zijn in 2024 gestorven voordat ze hun vijfde verjaardag bereikten, volgens nieuwe schattingen van de Verenigde Naties. Dit duidt erop dat de vooruitgang bij het terugdringen van de kindersterfte dat jaar stagneerde. En dat terwijl de wereldwijde bezuinigingen op ontwikkelingshulp van 2025 nog geen rol speelden.
De meeste sterfgevallen waren te voorkomen met betere toegang tot gezondheidszorg en goedkope interventies voor problemen zoals complicaties door vroeggeboorte of ziekten zoals malaria, aldus UNICEF, de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie en de VN-bevolkingsdivisie, die het rapport hebben opgesteld.
De organisaties stellen dat conflicten, economische instabiliteit, klimaatverandering en zwakke gezondheidszorgsystemen allemaal bijdroegen aan de stagnerende vooruitgang. Bezuinigingen op ontwikkelingshulp zouden de vertraging kunnen verergeren, waarschuwen ze.
Wat te doen als je aldoor moet plassen?

Mariniers op weg naar Iran: VS bereiden mogelijk grondoffensief voor

Stress in de vroege kindertijd laat diepe sporen na: de hersen-darm-as uitgelegd

Dodelijke meningitis-uitbraak in op Engelse Universiteit: hoe kwetsbaar is Nederland?

Vrouw die succesvol boek schreef over rouwverwerking na de dood van haar man, blijkt hem te hebben vermoord

Robot opgepakt na opstootje met oudere vrouw, zie beelden

