TenneT boekt meer omzet door investeringen in stroomnet

ARNHEM (ANP) - Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet geboekt. De groei komt volgens de netbeheerder vooral door de toegenomen investeringen in de uitbreiding van het volle elektriciteitsnet. Ook haalde het bedrijf meer omzet uit energie-activiteiten op land en zee en door hogere tarieven.

De omzet van TenneT steeg in de eerste zes maanden naar bijna 5,2 miljard euro, dat is 764 miljoen euro meer dan in het jaar daarvoor. Het bedrijf investeerde meer dan 6 miljard euro in hoogspanningsinfrastructuur, tegen 5,5 miljard euro een jaar eerder. De netbeheerder liet eerder al weten tot en met 2029 43 miljard euro te investeren in de netinfrastructuur in Nederland op land en zee.

De investeringen zullen volgens TenneT dit jaar naar verwachting wel lager uitvallen dan gepland. Dat komt door een verschuiving in de offshore-investeringen door de beëindiging van het contract met het Britse energiebedrijf Petrofac. Dat contract wordt overgenomen door het Indiase conglomeraat Larsen & Toubro.