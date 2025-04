Canada dient klacht in bij WTO over autoheffingen Trump

GENÈVE (ANP) - Canada heeft een klacht ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over importheffingen van de Verenigde Staten. Het buurland en de belangrijke handelspartner van de VS is het oneens met de heffingen van 25 procent op auto's en auto-onderdelen uit Canada. Dit meldt de WTO maandag.

De heffingen op auto's zijn vorige week ingegaan en die op auto-onderdelen moeten op 3 mei volgen. Maar Canada stelt dat de maatregelen niet overeenkomen met verplichtingen waaraan de VS zich moet houden volgens een WTO-overeenkomst over handel en tarieven uit 1994, aldus de Wereldhandelsorganisatie.

Vrijdag werd al bekend dat China bij de WTO heeft geklaagd, over de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen woensdag aankondigde. Ook China zei dat de Amerikaanse regering daarmee de regels van de WTO schendt. Chinese goederen worden aan de grens met de VS met 54 procent belast door een optelsom van importheffingen.