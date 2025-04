Duitsland dreigt voor derde jaar op rij in recessie te belanden

BERLIJN (ANP/RTR) - Duitsland belandt dit jaar waarschijnlijk voor het derde jaar op rij in een recessie door de Amerikaanse importheffingen. Het land is de grootste economie van Europa en een van de belangrijkste handelspartners van de Verenigde Staten.

"Over het algemeen wijzen de economische risico's voor 2025 naar een derde opeenvolgend jaar van recessie", aldus Marc Schattenberg, econoom bij Deutsche Bank Research. De Duitse handel krijgt het waarschijnlijk moeilijker doordat de export naar de VS afneemt, maar ook naar China. Bedrijven krijgen ook te maken met toenemende concurrentie, doordat nieuwe markten worden gezocht voor producten die voorheen naar de VS werden geëxporteerd.

"Het land wordt simpelweg geconfronteerd met de harde realiteit dat de wereld is veranderd", zegt Carsten Brzeski, hoofd macro-economie bij ING. Hij verwacht ook een krimp van de Duitse economie in 2025.