Canada en Mexico willen eerlijker handelsverdrag met VS

Economie
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 6:13
anp190925057 1
MEXICO-STAD (ANP/AFP) - Canada en Mexico hopen dat hun vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten "eerlijker en effectiever" wordt. Dat zei de Canadese premier Mark Carney na een ontmoeting met de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum in Mexico-Stad.
Het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag USMCA is sinds 2020 van kracht en wordt volgend jaar geëvalueerd. Volgens Carney zijn Canada en Mexico toegewijd aan het handelsverdrag dat "geholpen heeft om van de Noord-Amerikaanse economie de economische trots van de wereld te maken".
Canada en Mexico exporteren 75 en 80 procent van hun handel naar de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft importtarieven opgelegd voor bepaalde producten uit Canada en Mexico die niet onder het akkoord vallen. Hij heeft al aangekondigd bij de evaluatie betere voorwaarden voor Amerikaanse producenten te willen bedingen.
Tijdens een persconferentie zeiden Carney en Sheinbaum dat ze hun banden op het gebied van economie en veiligheid willen verdiepen.
