Duizenden mensen geëvacueerd om WO2-bom in Berlijn

BERLIJN (ANP/DPA) - In de Berlijnse wijk Fischerinsel zijn donderdagavond duizenden mensen geëvacueerd nadat in de rivier de Spree een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden.

Rondom de vindplaats is een veiligheidszone van 500 meter ingesteld. In dat gebied gingen politieagenten langs de deuren om bewoners te waarschuwen. De bom werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden en zal ter plaatse onschadelijk worden gemaakt, aldus de politie. Dat gaat waarschijnlijk nog tot vrijdagochtend duren.

Het scheepvaartverkeer op de Spree is stilgelegd. Ook enkele straten en een metrolijn zijn afgesloten. Voor bewoners die niet bij familie of vrienden terecht konden zijn opvanglocaties geregeld.

Het gaat om een van de grootste evacuaties van de afgelopen jaren in Berlijn in verband met het ruimen van een bom uit de Tweede Wereldoorlog.