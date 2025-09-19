ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duizenden mensen geëvacueerd om WO2-bom in Berlijn

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 6:14
anp190925058 1
BERLIJN (ANP/DPA) - In de Berlijnse wijk Fischerinsel zijn donderdagavond duizenden mensen geëvacueerd nadat in de rivier de Spree een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden.
Rondom de vindplaats is een veiligheidszone van 500 meter ingesteld. In dat gebied gingen politieagenten langs de deuren om bewoners te waarschuwen. De bom werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden en zal ter plaatse onschadelijk worden gemaakt, aldus de politie. Dat gaat waarschijnlijk nog tot vrijdagochtend duren.
Het scheepvaartverkeer op de Spree is stilgelegd. Ook enkele straten en een metrolijn zijn afgesloten. Voor bewoners die niet bij familie of vrienden terecht konden zijn opvanglocaties geregeld.
Het gaat om een van de grootste evacuaties van de afgelopen jaren in Berlijn in verband met het ruimen van een bom uit de Tweede Wereldoorlog.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-511710415

Waarom sommige mensen nooit seks hebben

ANP-62360196

Spinnen in huis? Zo jaag je ze weg in een handomdraai

219248206_m

Alarmerend: steeds meer jonge mensen krijgen kanker en we weten niet waarom

18132026_m

Deze nieuwe pil kan lichaamsgewicht met een vijfde (!) verminderen

ANP-536748774

Deskundige over gecancelde Kimmel: "Amerika is een democratie met gebreken"

ANP-528904354

Moet ik me laten inenten tegen gordelroos?

Loading