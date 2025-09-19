Duizenden Nederlanders weer naar Oktoberfest ondanks duurder bier

MÜNCHEN (ANP) - Duizenden Nederlanders gaan dit jaar weer naar München om daar Oktoberfest te vieren. De interesse om het volksfeest in de Zuid-Duitse stad te vieren lijkt niet minder te zijn geworden dan een jaar geleden, ondanks dat het bier steeds duurder wordt. Oktoberfest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 5 oktober.

NS International merkt dat Duitse bestemmingen rond deze periode populair zijn. "We vragen reizigers niet om hun reisdoel bij het boeken, maar uit ervaring weten we dat Nederlanders die afreizen naar Duitsland voor een Oktoberfest, ook vaak voor de trein kiezen", stelt een woordvoerster. "Reizigers kunnen nog tickets boeken naar Duitsland voor die periode. Tegelijkertijd zien we ook al treinen die redelijk volgeboekt zijn."

Busvervoerder FlixBus verwacht volgens een woordvoerder "enkele duizenden" Nederlanders naar München te rijden, iets meer dan vorig jaar en bijna het dubbele aantal passagiers vergeleken met andere perioden. De meeste mensen stappen op in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Rotterdam en Eindhoven. Veel bussen zullen rond Oktoberfest bijna vol zitten, voorziet de zegsman. "We kunnen extra bussen inzetten als ze te vol raken en er nog steeds vraag is."

Inflatie

Reisorganisatie Stoke Travel biedt reispakketten en een camping in München aan voor Oktoberfest. Ongeveer 450 Nederlanders gaan via de reisaanbieder naar Oktoberfest. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar, ondanks dat de organisatie meer reclame heeft gemaakt in Nederland, zegt topman en oprichter Toby Paramor. "Ik denk niet dat we dit jaar uitverkocht zullen raken. De timing voor Nederlandse studenten is niet geweldig, het schooljaar is net begonnen en dat vraagt veel van hun aandacht."

Eigenaar John Zut van Oktoberfestreizen.nl meldt dat de bekendheid van het feest en het aantal Nederlanders dat jaarlijks naar München afreist, stijgen. Hij ziet sommige feestvierders elk jaar terugkomen. "Soms komen de groepen in wisselende samenstellingen omdat de gasten het hun andere vrienden ook willen laten meemaken." Aantallen wil hij niet delen, maar voor dit weekend is zijn organisatie volgeboekt. Voor de weekenden daarna zijn volgens hem nog wel wat plekken vrij.

In mei werd bekend dat bezoekers van het Oktoberfest dit jaar weer meer moeten betalen voor bier. Een liter bier kost 14,50 tot 15,80 euro. Dat is gemiddeld ruim 3,5 procent meer dan in 2024. Dat zou nodig zijn vanwege de inflatie. Vorig jaar trok het feest zo'n 6,7 miljoen bezoekers.