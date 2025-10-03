Canadese premier praat dinsdag met Trump over handelsafspraken

OTTAWA (ANP/AFP) - De Canadese premier Mark Carney gaat dinsdag voor de tweede keer langs bij de Amerikaanse president Donald Trump om te praten over betere handelsafspraken. Canada bereikte, anders dan andere belangrijke handelspartners, nog geen brede handelsdeal met de Verenigde Staten. Het land heeft veel last van de forse Amerikaanse importheffingen op staal, aluminium en auto's.

Een groot deel van de handel tussen de twee landen is uitgezonderd van Trumps heffingen door een overeenkomst uit Trumps eerste termijn. Deze United States-Mexico-Canada Agreement wordt volgend jaar herzien.

Maar Trumps sectorspecifieke tarieven voor onder meer staal, aluminium en auto's raken Canada de laatste tijd al hard. Banen werden geschrapt en Carney kwam met miljarden aan steunmaatregelen. Zijn regering herhaalde vrijdag echter dat Canada "het laagste gemiddelde tariefpercentage heeft van alle Amerikaanse handelspartners, waarbij 85 procent van de Canadese handel met de VS tariefvrij is".