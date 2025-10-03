ECONOMIE
Minister wil subsidieperiode cultuursector verlengen naar 8 jaar

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 17:41
DEN HAAG (ANP) - Minister Gouke Moes van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil de lengte van subsidieperiodes binnen de cultuursector verlengen van vier naar acht jaar. Daarmee krijgen culturele instellingen meer zekerheid en wordt de administratieve last verminderd, schrijft de BBB-minister.
De verandering moet ingaan vanaf de volgende subsidieperiode in 2029. De Tweede Kamer had gevraagd de subsidieperiode te verlengen tot zes jaar. Na overleg met gemeenten, provincies, de culturele sector en de Raad voor Cultuur leek het Moes beter om er acht jaar van te maken. Dat was ook de wens vanuit het culturele veld.
Momenteel moeten alle instellingen elke vier jaar een nieuwe aanvraag indienen voor subsidie. Dat geldt ook als ze al decennialang subsidie en een positieve beoordeling krijgen. Daarnaast moeten sommige instellingen een langjarige planning maken, en dat lukt niet als er onzekerheid is over financiering.
