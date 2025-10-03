Omroepen komen samen niet tot invulling van omroephuizen

DEN HAAG (ANP) - De publieke omroepen zijn samen nog niet tot een passende invulling gekomen van de nieuw te vormen omroephuizen binnen de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). In een advies van een procesregisseur staat dat er geen opties zijn gevonden die bij de wensen van alle omroepen aansluiten en voldoen aan de kaders die het ministerie heeft gesteld.

In het advies staat dat de omroepen lange tijd dachten er wel uit te komen met elkaar, maar dat het niet is gelukt. Er zijn twee mogelijke opties opgesteld, maar niet alle omroepen kunnen daarmee leven of ze voldoen niet aan de wensen van het ministerie. Zo zouden omroepen bij elkaar in een huis moeten terwijl ze inhoudelijk niet genoeg bij elkaar aansluiten of er zou een 'mini-NPO' kunnen ontstaan waar omroepen binnen het omroephuis strijden voor geld.

De eerste verkenning richtte zich op de varianten met vier of vijf omroephuizen. De bestaande omroepen moeten daarin samengaan. Los daarvan zouden de NOS en de NTR samen een taakomroep moeten vormen. Aspirant-omroepen ON! en ZWART zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Minder bestuurders

Meerdere omroepen hadden al bekendgemaakt met wie ze samen willen in een omroephuis. Zo willen de EO, HUMAN en VPRO samen en AVROTROS en PowNed ook. Dat betekent niet dat die combinaties er ook echt komen. Demissionair cultuurminister Gouke Moes (BBB) zegt dat de politiek nu aan zet is. "Als omroepen vooral bezig zijn met hun eigen positie, ontstaat het beeld dat men elkaar vooral in de weg zit, in plaats van samen het bestel te bedienen en nog belangrijker: de kijker en samenleving te bedienen. Dit advies laat zien dat het belangrijk is dat de politiek meer regie pakt door ervoor te zorgen dat het wetsvoorstel duidelijke kaders bevat voor het clusteren van omroepen en de hervorming van het stelsel."

Volgens Moes en het advies hebben de omroepen nog steeds de wens om er samen uit te komen en zien ze de noodzaak van de hervorming in. De minister stelt wel dat die in 2027 vorm moet krijgen om de hervorming zoals gepland in 2029 te doen ingaan. Als het later wordt, kan de hervorming pas bij de volgende concessie in 2034 ingaan.

De hervorming moet zorgen voor minder bestuurders. In het huidige bestel heeft elke omroep een eigen bestuurslaag, maar na de hervorming heeft elk omroephuis een eigen bestuur.