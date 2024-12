Carlsberg eindelijk af van belang in Russische brouwer

KOPENHAGEN (ANP) - Carlsberg verkoopt zijn belang in het Russische Baltika Breweries. Dat maakte de Deense bierbrouwer dinsdag bekend. "De verkoop maakt een einde aan een periode van onzekerheid", aldus Carlsberg, dat tot nu toe een juridische strijd voerde over zijn in beslag genomen Russische activiteiten.

Carlsberg kondigde eerder al aan Rusland te willen verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne, maar raakte verwikkeld in een reeks rechtszaken rond de Russische activiteiten. Rusland nam in juli vorig jaar tijdelijk de controle over van Carlsbergs belang in Baltika Breweries, nadat het bierconcern dat probeerde te verkopen. Maandag werd bekend dat de Russische activiteiten niet langer werden beheerd door Moskou.

"Sinds de aankondiging van onze intentie om Rusland in 2022 te verlaten, hebben we alle opties uitgeput om een manier te vinden om ons volledig uit Rusland terug te trekken", zegt topman Jacob Aarup-Andersen van Carlsberg in een toelichting. "Met de aankondiging van vandaag zullen we talrijke rechtszaken en problemen rond intellectuele eigendomsrechten in verband met Baltika Breweries oplossen."

De aandelen van Carlsberg worden van de hand gedaan in een zogeheten management buy-out. Daardoor komt het bedrijf in handen van twee medewerkers van Baltika, die allebei een even groot belang krijgen. Zij zullen het management vormen van de Russische brouwerij. Naast een vergoeding in contanten, zal Baltika alle aandelen in de dochterondernemingen van Carlsberg in Azerbeidzjan en Kazachstan overdragen aan Carlsberg.