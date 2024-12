Onderzoek: grote somberheid in Duitse auto-industrie

De stemming van bedrijven in de omvangrijke Duitse auto-industrie wordt steeds somberder door de zwakke verkopen, hoge kosten, massaontslagen en felle concurrentie van met name Chinese elektrische automerken. Volgens het vooraanstaande economische onderzoeksinstituut Ifo is het sentiment nu net zo slecht als tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie.

Vooral de zwakke vraag maakt bedrijven negatief, aldus een Ifo-kenner. Er komen weliswaar nieuwe orders binnen, maar die zijn lang niet voldoende om alle capaciteit te benutten. Daarnaast zijn veel bedrijven zeer terughoudend met het aannemen van personeel of zijn ze juist van plan om banen te schrappen. Grote Duitse autoleveranciers zoals Continental, Bosch en Schaeffler hebben al gezegd duizenden banen te schrappen om kosten te besparen.

Ook bij Volkswagen dreigt enorm banenverlies door de mogelijke sluiting van fabrieken in eigen land, wat voor het eerst in de geschiedenis van het autoconcern zou zijn. Bij Volkswagen waren maandag nog grote stakingen bij fabrieken.

De malaise in de autosector zorgt ook voor problemen in de gehele Duitse industrie, waar dan ook sprake is van een sterke krimp van de bedrijvigheid. Kredietbeoordelaar en marktonderzoeker S&P Global noemde de situatie in de Duitse industrie in een rapport over de sector maandag nog "grimmig".