Carney: Canada en VS streven naar handelsakkoord binnen 30 dagen

KANANASKIS (ANP/BLOOMBERG) - Canada en de Verenigde Staten streven ernaar om binnen een maand een handelsakkoord te sluiten. Dat zei de Canadese premier Mark Carney na een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de G7-top.

"We zijn overeengekomen om de onderhandelingen over een akkoord binnen de komende dertig dagen voort te zetten", schreef Carney in een bericht op X. Trump vertelde verslaggevers dat hij en Carney nog steeds verschillen over het handelsbeleid, maar dat een overeenkomst tussen de twee buurlanden "haalbaar" zou zijn in de komende weken.

"Ik denk dat we verschillende ideeën hebben. Ik heb een concept voor tarieven en Mark heeft een ander concept", aldus Trump. Hoewel de president herhaalde dat hij voorstander is van invoerrechten omdat ze "simpel" en "gemakkelijk" zijn, gaf hij aan bereid te zijn te luisteren naar het voorstel van Carney, die de zware Amerikaanse importheffingen op belangrijke Canadese industrieën, waaronder staal, aluminium en auto's, wil beperken.