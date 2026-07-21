Carney en Trump intensiveren handelsgesprekken

OTTAWA (ANP/RTR) - De Canadese premier Mark Carney is met de Amerikaanse president Donald Trump overeengekomen om de gesprekken over handelskwesties de komende weken te intensiveren. "Mijn team en ik kijken ernaar uit om daarmee aan de slag te gaan", zei hij dinsdag tegen verslaggevers.

Carney voegde eraan toe dat alle opties openliggen als de Verenigde Staten doorgaan met hun nieuwste dreigement om extra invoerheffingen op Canada in te voeren. Hij deed zijn uitspraken nadat de regering-Trump maandag had aangekondigd een invoerheffing van 50 procent op verschillende Canadese producten op te leggen. Trump heeft daartoe een decreet ondertekend als reactie op de "discriminerende behandeling" door Canada van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivelproducten.

Deze nieuwe invoerheffingen, die over een maand van kracht moeten worden, zullen van toepassing zijn op uiteenlopende producten zoals wijn, ijshockeysticks en cement.