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Ruim 800 uitvallers op eerste dag Vierdaagse

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 18:01
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NIJMEGEN (ANP) - Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 805 wandelaars niet gestart of onderweg uitgevallen, meldt de organisatie. Dat betekent dat 44.956 deelnemers dinsdag de finish hebben gehaald.
Vorig jaar vielen op de eerste wandeldag 218 lopers uit. Dat was aanzienlijk lager dan op dezelfde dag in voorgaande edities, zei de organisatie toen. Het aantal uitvallers van dit jaar is gemiddeld; in 2024 haalden 819 wandelaars de finish niet op Blauwe Dinsdag.
Net als voorgaande jaren waren alle 47.000 startbewijzen vergeven. Maandag werd al duidelijk dat 1239 deelnemers hun startnummer niet hadden opgehaald.
Het wandelevenement begon dinsdag om 04.00 uur, toen de deelnemers aan de 50 kilometer mochten vertrekken voor de route door de Betuwe. Rond 09.30 uur reed de eerste binnenkomer in zijn rolstoel over de eindstreep.
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