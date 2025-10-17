Casino's krijgen deel kansspelheffing terug om coronasluiting

DEN HAAG (ANP) - Casino's kunnen een gedeeltelijke terugbetaling van de kansspelheffing krijgen. Het gaat om de heffingen die ze moesten betalen tijdens de coronapandemie, terwijl ze toen gedwongen gesloten waren. Dat heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) besloten.

Het besluit volgt op een uitspraak van de Raad van State in juli van dit jaar. Volgens de hoogste bestuursrechter had de Ksa rekening moeten houden met de gedwongen sluitingen van speellocaties van exploitant JHV gaming bij het vaststellen van de kansspelheffing over 2020. De uitspraak betekende dat JHV gaming de kansspelheffing over de perioden waarin locaties van het bedrijf gedwongen gesloten waren, terugkrijgt.

"De coronaperiode was een uitzonderlijke situatie", stelt de Ksa nu. "Daarom heeft de Ksa besloten dat ook andere aanbieders van speelautomaten en tafelspelen mogelijk hun kansspelheffing kunnen terugkrijgen over de perioden in de jaren 2020 en 2021 waarin zij gedwongen hun deuren moesten sluiten."