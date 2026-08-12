CBS: aantal faillissementen 11 procent gedaald in juli

DEN HAAG (ANP) - Het aantal bedrijven dat vorige maand failliet werd verklaard, is met 11 procent gedaald vergeleken met een jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal gingen in juli 266 bedrijven bankroet, 33 minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in juli uit op 7,1. Een jaar eerder lag dat cijfer op 8,1.

De faillissementsgraad, die vanaf 2015 berekend wordt, was tot nu toe met 24,8 het hoogst in maart 2015. In augustus 2021 werd met 3,4 een laagterecord bereikt. Vervolgens liep het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven tot 2024 weer op. Daarna stabiliseerde de faillissementsgraad tot het najaar van 2024. Sindsdien is de trend licht dalend.