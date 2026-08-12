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Groei met hypotheken helpt ABN AMRO aan bijna derde meer winst

Economie
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 7:38
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AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft zijn winst in het tweede kwartaal met bijna een derde opgevoerd. De bank groeide onder meer met hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook lukte het ABN AMRO, dat bezig is met een grote reorganisatie, de kosten wat naar beneden te krijgen.
Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. Volgens topvrouw Marguerite Bérard profiteerde de bank ervan dat de economie "veerkrachtig" bleef, ondanks de hogere inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. "De woningmarkt koelde af na jaren van sterke prijsstijgingen. Het aanhoudende tekort aan woningen blijft de huizenprijzen echter ondersteunen", voegde ze toe.
ABN AMRO kondigde vorig jaar aan meer dan 5000 banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Vorig jaar en eerder dit jaar verdwenen er al banen. Afgelopen kwartaal nam het aantal arbeidsplaatsen met 253 af. Daarmee heeft de bank al ongeveer 45 procent van de totale banenreductie achter de rug. ABN AMRO heeft nu ook zijn kostenverwachting voor heel 2026 verlaagd.
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