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Stevige plus voor Kospi-index door winsten chipbedrijven

Economie
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 7:20
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SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - De Kospi-index op de aandelenbeurs in Seoul ging woensdag flink omhoog, vooral dankzij stevige plussen voor de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung Electronics en SK Hynix. De stemming werd daarbij gesteund door goede kwartaalcijfers van de Amerikaanse technologiebedrijven Super Micro Computer en CoreWeave. Daardoor werd het optimisme over de enorme AI-investeringen weer aangewakkerd.
De Kospi werd 4 procent hoger gezet. SK Hynix en Samsung wonnen tot 6,6 procent. Beleggers in Seoul reageerden ook op een nieuwsbericht van Asia Business Daily dat het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek wil investeren in aandelen Samsung en SK Hynix.
Ook elders in Azië stonden de chipfondsen bij de winnaars. In Tokio klommen de Japanse bedrijven Advantest, Tokyo Electron en Kioxia tot 3,8 procent. Het Taiwanese TSMC won bijna 1 procent in Taipei.
De Nikkei in Tokio klom 0,7 procent, maar de Hang Seng in Hongkong zakte 1,2 procent.
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