CBS: bedrijven gebruiken vaker kunstmatige intelligentie

DEN HAAG (ANP) - Het gebruik van technologie rond kunstmatige intelligentie (AI) door Nederlandse bedrijven neemt toe. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikte vorig jaar bijna 23 procent van de bedrijven met tien of meer werkzame personen een of meer AI-technologieën. Dat was ongeveer 14 procent een jaar eerder. Volgens het CBS zijn vooral grote bedrijven actief met AI en is de sector informatie en communicatie koploper.

Het gaat met name om technologie voor het analyseren van geschreven teksten, het genereren van gesproken en geschreven teksten en het gebruik van spraakherkenning.

Het gebruik van AI is het hoogst onder bedrijven met 500 en meer werkzame personen. Daar ligt dat percentage op ruim 59 procent. Bedrijven met 10 tot en met 19 werkzame personen maken met bijna 18 procent het minst gebruik van AI-technologie.

Zesde plaats

In de tak informatie en communicatie maakte 58 procent van de bedrijven gebruik van AI. Daarna volgen bedrijven in de specialistische zakelijke dienstverlening en financiële dienstverlening.

Binnen de Europese Unie staat Nederland op de zesde plaats als het gaat om AI-gebruik door bedrijven. Denemarken (27,6 procent) staat bovenaan, gevolgd door Zweden, België, Finland en Luxemburg. In Roemenië is het AI-gebruik in het bedrijfsleven het laagst in de EU.