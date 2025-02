Koopstarter profiteert van woningverkoop door investeerders

APELDOORN (ANP) - Investeerders hebben in het laatste kwartaal van 2024 flink meer woningen verkocht, komt naar voren uit gegevens van het Kadaster. Veel van die woningen werden overgenomen door de huishoudens die er al woonden. Zij betaalden daarvoor een stuk minder dan de gemiddelde prijs voor een koopwoning op de gehele markt in die periode. Starters op de woningmarkt waren zelfs nog voordeliger uit.

In totaal verkochten investeerders in de maanden oktober tot en met december 20.150 woningen, tegen 12.375 een jaar eerder. Daarvan gingen 8000 naar de zogeheten eigenaar-bewoners. De meeste van deze woningen werden van de hand gedaan door particuliere investeerders, 5275 in totaal. De overige werden verkocht door bedrijfsmatige investeerders.

Huishoudens die een woning kochten van een investeerder, betaalden hier eind vorig jaar gemiddeld 383.000 euro voor. Dat bedrag ligt flink onder de gemiddelde woningprijs van 460.000 euro in die periode. Van de woningen die investeerders verkochten aan eigenaar-bewoners, ging 65 procent naar koopstarters. Zij betaalden hiervoor gemiddeld 344.000 euro. Dat de bedragen lager uitvallen, komt volgens het Kadaster onder andere doordat zij kleinere woningen of woningen met een relatief laag energielabel verkochten.

Wet betaalbare huur

De overheidsdienst ziet het aantal door investeerders verkochte woningen al sinds 2021 toenemen. Verschillende ontwikkelingen dragen daaraan bij. Zo is onder meer de overdrachtsbelasting verhoogd, genieten huurders opkoopbescherming en is de Wet betaalbare huur vorig jaar ingegaan. Die laatste wet legt maximale huurprijzen op in het middensegment, waardoor veel verhuurders besluiten hun panden te verkopen.

Vooral in de vier grootste Nederlandse steden was sprake van een sterke stijging in het laatste kwartaal van vorig jaar. Bedrijfsmatige investeerders verkochten ruim twee keer zo veel woningen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag dan in dezelfde periode in 2023. Voor particuliere investeerders was dat 50 procent meer. Rotterdam was daarbij koploper: hier werden meer dan drie keer zoveel woningen als een jaar eerder verkocht.