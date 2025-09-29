Nederlands producentenvertrouwen opnieuw minder negatief

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van Nederlandse producerende bedrijven is in september opnieuw minder negatief. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Producenten in de industrie werden volgens het CBS vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid.

De index die het vertrouwen meet steeg deze maand naar min 1,6, van min 3,3 in augustus. Daarmee ligt het producentenvertrouwen net onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van min 1,3. Het vertrouwen bereikte in oktober 2021 de hoogste waarde (plus 10,4). In april 2020, tijdens het begin van de coronapandemie, werd de laagste waarde (min 31,5) genoteerd.

Het CBS zegt ook dat producenten minder negatief werden over de voorraden gereed product en de orderportefeuille. Bedrijven die actief zijn met reparatie en installatie van machines en producenten in de meubelindustrie zijn het meest positief, terwijl fabrikanten in de papier- en grafische industrie het meest negatief zijn.