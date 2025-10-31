CBS: meer jonge vakbondsleden na jarenlange daling

DEN HAAG (ANP) - Meer mensen jonger dan 45 jaar zijn lid geworden van een vakbond, na een jarenlange daling. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat het nu om ruim 422.000 vakbondsleden jonger dan 45. Dat is een groei van 47.000 vergeleken met 2023.

Het gaat dan om een aanwas van 36.000 leden in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar en 11.000 leden jonger dan 25 jaar. Volgens het CBS nam het aantal leden ouder dan 45 jaar wel af. Binnen die groep valt nog altijd de helft van het totale aantal leden.

Het totale aantal leden is wel verder gedaald, aldus het CBS. Eind maart waren ruim 1,4 miljoen werknemers lid van een vakbond, een krimp van 15.000 vergeleken met 2023. Dat is het laagste niveau sinds 1962. In 2000 waren er nog bijna 2 miljoen leden. Vakbonden kampen onder meer met vergrijzing van het ledenbestand.

Meer vrouwen lid van een vakbond

Het CBS merkt daarnaast op dat meer vrouwen lid van een vakbond zijn geworden, de eerste stijging sinds 2017. Dat zijn er nu 558.000, wat bijna 9000 meer is dan in 2023. Het aantal mannelijke leden is 868.000. Dat zijn er 24.000 minder dan twee jaar daarvoor.

Verder meldt het statistiekbureau op basis van de nieuwste cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden dat oudere werknemers kritischer over vakbonden zijn dan jongere. Niet-leden van 45 jaar en ouder zeggen vaker dan jongere niet-leden dat bonden weinig invloed hebben, het lidmaatschap te duur is en dat de belangen van werknemers niet goed worden behartigd.

Ook stelt het CBS dat van de werknemers tot 45 jaar 61 procent nooit heeft overwogen om lid te worden van een vakbond. Bij de oudere niet-leden is dat 45 procent.